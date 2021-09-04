В Крыму идут обыски у замглавы Меджлиса

В аннексированном Крыму утром в субботу, 4 сентября, силовики проводят обыск у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом сообщает правозащитная организация Крымская солидарность.





Обыски проходят в селе Первомайское Симферопольского района.





"Проходит обыск у Наримана Джеляла - крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного РФ в 2016 году", - говорится в сообщении.





Активисты сообщают, что Джеляла увезли на синем микроавтобусе Volkswagen.



