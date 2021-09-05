В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ

В аннексированном Крыму в Симферополе возле здания российского ФСБ задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар. О этом сообщила Крымская солидарность в субботу, 4 сентября.





"Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины", – говорится в сообщении на странице в Facebook.





Кроме того, задержаны два гражданских журналиста – Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, работающие на Крымскую солидарность и Грани.ру.





Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что среди задержанных – председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.





Ранее стало известно, что в Крыму после обысков были увезены в неизвестном направлении пять крымских татар: Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.





Родственники и адвокаты предпринимают попытки найти пропавших, но до настоящего времени местонахождение ни одного из задержанных не известно.





МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередными незаконными обысками и задержаниями в Крыму.





А президент Владимир Зеленский расценивает обыски и задержания в Крыму как реакцию РФ на начало работы Крымской платформы. Он потребовал освободить задержанных.



