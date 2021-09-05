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Новости
Украина
5 сентября 21, 09:54
В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ
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Среди задержанных – председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.
В аннексированном Крыму в Симферополе возле здания российского ФСБ задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар. О этом сообщила Крымская солидарность в субботу, 4 сентября.

"Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины", – говорится в сообщении на странице в Facebook.

Кроме того, задержаны два гражданских журналиста – Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, работающие на Крымскую солидарность и Грани.ру.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что среди задержанных – председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.

Ранее стало известно, что в Крыму после обысков были увезены в неизвестном направлении пять крымских татар: Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

Родственники и адвокаты предпринимают попытки найти пропавших, но до настоящего времени местонахождение ни одного из задержанных не известно.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередными незаконными обысками и задержаниями в Крыму.

А президент Владимир Зеленский расценивает обыски и задержания в Крыму как реакцию РФ на начало работы Крымской платформы. Он потребовал освободить задержанных.

Источник: https://korrespondent.net/
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