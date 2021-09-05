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Новости
Украина
5 сентября 21, 09:59
В Украину из США прибыли лекарства против COVID-19
груз с лекарствами
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Гуманитарный груз представляет из себя 60 тыс. флаконов инновационных лекарственных препаратов против коронавируса. Их развезут по регионам страны.
В Украину из США был доставлен гуманитарный груз с лекарствами, предназначенными для лечения коронавируса. Препараты предоставлены американской благотворительной организацией Direct Relief. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

"Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - говорится в сообщении.

Груз представляет из себя 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов. Медпрепараты пройдут растаможку и их развезут по регионам Украины. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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