США осудили арест крымских татар в Крыму

Соединенные Штаты осудили арест крымских татар в аннексированном Крыму и потребовали от России немедленно их освободить. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.





"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымско-татарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает", - говорится в сообщении в Facebook.





Также США потребовали прекратить политические преследования в Украине.





Напомним, в субботу, 4 сентября, прошли обыски у крымско-татарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.





Позже стало известно, что задержаны пять крымских татар. МИД Украины потребовал от России немедленно освободить пятерых задержанных, а также всех незаконно удерживаемых ею украинских граждан.





Также сообщается, что в Симферополе возле здания российского ФСБ задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар.



