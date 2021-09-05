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Украина
5 сентября 21, 10:03
США осудили арест крымских татар в Крыму
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США осудили арест крымских татар на полуострове, потребовав всех освободить и прекратить политические преследования в Украине.
Соединенные Штаты осудили арест крымских татар в аннексированном Крыму и потребовали от России немедленно их освободить. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымско-татарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает", - говорится в сообщении в Facebook.

Также США потребовали прекратить политические преследования в Украине.

Напомним, в субботу, 4 сентября, прошли обыски у крымско-татарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Позже стало известно, что задержаны пять крымских татар. МИД Украины потребовал от России немедленно освободить пятерых задержанных, а также всех незаконно удерживаемых ею украинских граждан.

Также сообщается, что в Симферополе возле здания российского ФСБ задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар.

Источник: https://korrespondent.net/
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