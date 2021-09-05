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Новости
Украина
5 сентября 21, 10:36
Кабмин упростит работу предпринимателей – Шмыгаль
Денис Шмыгаль
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Кабинет министров собирается убрать сотни искусственных барьеров для работы украинских бизнесменов, заверил премьер.
Правительство намерено активизировать работу в сфере дерегуляции для упрощения условий работы предпринимателей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотров более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину – 1 636 документов", - подчеркнул премьер.

По его словам, это акты, связанные с региональной спецификой, которые обременяли предпринимателям работу.

Также глава правительства добавил, что была создана межведомственная рабочая группа, которая до конца текущего года должна показать аналогичный результат и "убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса".

Источник: https://korrespondent.net/
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