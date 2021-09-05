Пандемия COVID: статистика в Украине и мире

За прошедшие сутки в Украине выявили 1379 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав 5 сентября. Среди 1379 зараженных 102 ребенка. Также заболели 28 медработников.





За минувшие сутки были госпитализированы 899 человек, выздоровели 407 человек, летальных случаев - 17.





В течение субботы наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также в Киеве (141).













В течение 4 сентября от COVID-19 в мире умерли 7 725 человек, следует из статистик на Worldometer. По смертности в этот день Украина заняла 30 место в мире и пятое в Европе.





Всего 4 сентября было зафиксировано 477 575 новых больных COVID-19 в мире. Ровно неделю назад, в прошлую субботу, новых случаев было значительно больше - 643 970.





По этому показателю Украина 4 сентября заняла 31 место в мире и восьмое в Европе.





Всего с начала пандемии выявили более 221 миллиона случаев, из которых 4,5 миллиона оказались летальными.



