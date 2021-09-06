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Новости
Украина
6 сентября 21, 10:19
В Черкассах умер изувеченный 7-летний мальчик
скорая помощь
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Предварительно озвучивалась версия, что мальчика покусали собаки. Однако бабушка утверждала, что он упал с кучи кирпича и травмировался.

В Черкассах 7-летний мальчик, который находился в коме, умер вчера, 5 сентября. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Черкасской детской областной больницы Николая Кондрацкого.

Отмечается, что ребенок был доставлен в реанимационное отделение Черкасской областной больницы 24 августа.

По словам медицинского директора Черкасской областной детской больницы Натальи Волчковой, у него были многочисленные ссадины на теле разной степени заживления, гематома лобной части головы, рваная рана нижней губы и ушей, дефекты тканей на левом бедре. Также медики обнаружили пролежни на теле ребенка.

Предварительно озвучивалась версия, что мальчика покусали собаки. Однако бабушка утверждала, что он упал с кучи кирпича и травмировался. Родители ребенка во время трагедии находились в Киеве.

Полиция открыла по делу два уголовных производства. 31 августа Сосновский суд Черкасс постановил взять под стражу на два месяца бабушку мальчика, а 4 сентября - ее мужа. Обоим сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).
Korrespondent
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