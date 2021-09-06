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6 сентября 21, 10:42
В Киевской области произошел взрыв на заводе
завод
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В результате происшествия пострадали 5 человек, двое из них госпитализировали в столичную больницу.
В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает МВД.
 
"Сегодня около 16:00 часов произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов", - говорится в сообщении.
 
В результате происшествия пострадали 5 человек. Двое из них госпитализировали в столичную больницу, остальные – в Белоцерковскую городскую больницу №2. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно.

Источник: https://korrespondent.net/
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