В Киевской области произошел взрыв на заводе

В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает МВД.

"Сегодня около 16:00 часов произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали 5 человек. Двое из них госпитализировали в столичную больницу, остальные – в Белоцерковскую городскую больницу №2. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно.



