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Новости
Украина
6 сентября 21, 10:44
Байден приедет в Киев, но не в этом году – Кулеба
Дмитрий Кулеба
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В МИД говорят, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и президента России Владимира Путина.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.
 
"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - заявил Кулеба в эфире телеканала Интер.
 
Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
 
Кулеба также заявил, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и президента России Владимира Путина.
 
"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал он, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Путиным.

Источник: https://korrespondent.net/
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