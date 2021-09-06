Замглавы Меджлиса сутки держали с мешком на голове

Задержанного зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова целый день держали в наручниках и с мешком на голове, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров со ссылкой на адвоката Джеляла.

"По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении ФСБ-шниками первый зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", - отметил Чубаров.

Напомним, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.

Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Силовики задержали более 50 протестующих - крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" в оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.

По данным Чубарова, Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 Диверсия УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.



