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Новости
Украина
6 сентября 21, 10:48
Замглавы Меджлиса сутки держали с мешком на голове
Нариман Джелялов
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Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе.
Задержанного зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова целый день держали в наручниках и с мешком на голове, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров со ссылкой на адвоката Джеляла.
 
"По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении ФСБ-шниками первый зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", - отметил Чубаров.
 
Напомним, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. 
 
Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Силовики задержали более 50 протестующих - крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" в оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.
 
По данным Чубарова, Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 Диверсия УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Источник: https://korrespondent.net/
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