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Новости
Украина
6 сентября 21, 11:09
На Прикарпатье после Дня Знаний отравились дети
больница
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В течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и 1 взрослый.
Во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвиздя, заболели дети. Об этом в воскресенье, 5 сентября,  сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

Отмечается, что на 11.00 утра 5 сентября их число достигло 19 человек.

"В течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома", - говорится в сообщении.

Их предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести.

Следователи начали уголовное производство и проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Источник: https://korrespondent.net/
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