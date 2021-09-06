На Прикарпатье после Дня Знаний отравились дети

Во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвиздя, заболели дети. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.





Отмечается, что на 11.00 утра 5 сентября их число достигло 19 человек.





"В течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома", - говорится в сообщении.





Их предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести.





Следователи начали уголовное производство и проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.





Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.



