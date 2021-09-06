На Донбассе четыре обстрела, без потерь

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали четыре обстрела со стороны сепаратистов, однако боевых потерь среди украинских защитников не было. С начала суток сохраняется тишина. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил пресс-центр штаба ООС.





Так, накануне у Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку Широкино враг вел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы сепаратистов украинские военные открывали огонь.





"По состоянию на 7:00 утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в утренней сводке.





Также сообщается, что о фактах всех нарушений со стороны противника Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.



