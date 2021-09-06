В Украине после выходнях резко упал прирост COVID

В Украине за сутки выявили 773 новых заражений коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 630 человек. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает Минздрав.





Так, за сутки:





заболели – 773 человека;

госпитализировано - 635 человек;

летальных исходов - 18;

выздоровели - 457 человек.

протестировано: методом ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.





За все время пандемии в Украине:





заболело - 2 298 307 человек;

выздоровели - 2 213 177 человек;

летальных исходов - 54 001;

проведено ПЦР-тестов - 12 108 589.





Количество заболеваний в регионах в сутки:





Киев - 93 случая;

Винницкая область - 36 случаев;

Волынская область - 35 случаев;

Днепропетровская область - 43 случая;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 47 случаев;

Запорожская область - 40 случаев;

Ивано-Франковская область - 29 случаев;

Киевская область - 20 случаев;

Кировоградская область - 11 случаев;

Луганская область - 13 случаев;

Львовская область - 56 случаев;

Николаевская область - 19 случаев;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 3 случая;

Ровенская область - 7 случаев;

Сумская область - 28 случаев;

Тернопольская область - 61 случай;

Харьковская область - 49 случаев;

Херсонская область - 24 случая;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черкасская область - 10 случаев;

Черновицкая область - 69 случаев;

Черниговская область - 2 случая.



