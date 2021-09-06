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Новости
Украина
6 сентября 21, 12:27
В Украине после выходнях резко упал прирост COVID
COVID
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За выходные количество выявленных случаев заражения в Украине сократилось в несколько раз, однако высоким остается показатель госпитализаций.
В Украине за сутки выявили 773 новых заражений коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 630 человек.  Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает Минздрав.

Так, за сутки:

заболели – 773 человека;
госпитализировано - 635 человек;
летальных исходов - 18;
выздоровели - 457 человек.
протестировано: методом ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 298 307 человек;
выздоровели - 2 213 177 человек;
летальных исходов - 54 001;
проведено ПЦР-тестов - 12 108 589.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 93 случая;
Винницкая область - 36 случаев;
Волынская область - 35 случаев;
Днепропетровская область - 43 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 47 случаев;
Запорожская область - 40 случаев;
Ивано-Франковская область - 29 случаев;
Киевская область - 20 случаев;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 13 случаев;
Львовская область - 56 случаев;
Николаевская область - 19 случаев;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 3 случая;
Ровенская область - 7 случаев;
Сумская область - 28 случаев;
Тернопольская область - 61 случай;
Харьковская область - 49 случаев;
Херсонская область - 24 случая;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черкасская область - 10 случаев;
Черновицкая область - 69 случаев;
Черниговская область - 2 случая.

Источник: https://korrespondent.net/
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