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Новости
Украина
6 сентября 21, 12:47
В Украине полностью вакцинированы 4,2 млн человек
вакцина
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Накануне было вакцинировано почти 42 тысячи украинцев. Одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы - 29 420 человек.
За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 41 787 человек. Всего в стране проведено 9 789 501 прививки. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в ведомстве сообщили, что одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы - 29 420 человек.

В течение суток работали 328 мобильных бригад, 973 пункта прививки и 347 центров вакцинации.

С начала вакцинации в Украине привито 5 581 418 человек. Одну дозу получили 5 581 416 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) - 4 208 085 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Всего в Украине сделали 9 789 501 прививку.

Источник: https://korrespondent.net/
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