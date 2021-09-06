Власти готовят изменения в Конституцию

В Украине готовят изменения в Конституцию в вопросе децентрализации. Об этом рассказал замглавы Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 6 сентября.





По его словам, по законопроекту "договорились уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов".





Стефанчук надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную Раду.





"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря, - ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - сказал он.





Замглавы Рады напомнил, что для изменений в Конституцию необходимо две сессии.





"Это означает, что если мы на этой сессии примем его в первом чтении, то уже в феврале сможем проголосовать за него во втором", - сказал он.



