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Новости
Украина
6 сентября 21, 12:53
Власти готовят изменения в Конституцию
депутаты,Верховная,рада
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На ближайших двух сессиях парламента планируют внести изменения в Конституцию по децентрализации.
В Украине готовят изменения в Конституцию в вопросе децентрализации. Об этом рассказал замглавы Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 6 сентября.

По его словам, по законопроекту "договорились уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов".

Стефанчук надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную Раду.

"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря, - ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - сказал он.

Замглавы Рады напомнил, что для изменений в Конституцию необходимо две сессии.

"Это означает, что если мы на этой сессии примем его в первом чтении, то уже в феврале сможем проголосовать за него во втором", - сказал он.

Источник: https://korrespondent.net/
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