Оккупационный суд арестовал отца и братьев Ахтемовых

В Крыму на 60 суток арестовали братьев Азиза и Асана Ахтемовых, задержанных в ходе обысков 3-4 сентября. Также были арестованы двое их родственников.

Отца задержанного Азиза Ахтемова Эскендера арестовали на 10 суток. Еще один сын Эскендера, Арсен Ахтемов, получил 15 суток ареста. Эскендер и Арсен получили сроки за "неповиновение полиции". Их задержали 4 сентября у здания ФСБ в Крыму.

Адвокат Сафие Шабанова увиделась с Азизом Ахтемовым перед судебным заседанием по избранию ему меры пресечения. Она сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что Азиз Ахтемов отказался от нее как от адвоката по соглашению.

"Они оба - Азиз и Асан явно сильно запуганы, не поднимают голову. Она опущена. Они не идут ни на какие контакты, видно, что они в шоке. И следователь (речь идет о следователе ФСБ Виталие Власове. - Ред.) стоит как цербер, строго так спрашивает: "Тебе нужны адвокаты по соглашению?" Я считаю, что они находятся под каким-то, если не физическим, то под психологическим воздействием точно, потому что ведут себя абсолютно неадекватно", - сообщила Шабанова.

Она не заметила следов пыток, но уточнила, что Азиза в суд привезли в закрытой одежде с длинным рукавом.

"Они очень осунувшиеся, на все вопросы опускают глаза. И на вопросы, по какой причине ты отказываешься, он написал мне на листе: "Потому что изначально был другой адвокат", - сообщила она.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее. Они были доставлены в "Железнодорожное" и "Центральное" РОВД, их будут защищать адвокаты "Крымской солидарности", задержанным выдвинули обвинение в неповиновении полиции и невыполнении правил поведения при ЧС.

Заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых обвиняют в диверсии. 23 августа, в день проведения саммита "Крымской платформы", в Крыму якобы произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района (он обеспечивал подачу газа в воинскую часть в Перевальном).