Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.62
USD
26.67
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 сентября 21, 13:48
Газпром не забронировал допмощности
Газпром
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российский Газпром снова не забронировал дополнительные транзитные мощности у украинской ГТС. Это приведет к снижению транзита.
Российская компания Газпром отказывается замечать максимальные цены на газ в Евросоюзе и недостаточные запасы "голубого топлива" в европейских хранилищах. При этом монополист отказывается бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. Об этом заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет РБК-Украина.

По его мнению, таким образом россияне "грубо намекают", что увеличение поставок возможно только по Северному потоку-2.

Газпром на сентябрь не забронировал дополнительные транзитные мощности 15 млн кубометров в сутки. А это, в свою очередь, приведет к снижению транзита со 124 млн до 109 млн кубометров в сутки.

"Оператор ГТС Украины постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки, но ни разу Газпром не проявил заинтересованность в увеличении поставок в ЕС", - заявил Макогон.

Он напомнил, что в понедельник, 6 августа, Газпром объявил, что в Балтийском море завершена сварка последней трубы Северного потока-2. Теперь труба будет уложена на дно моря. А сам газопровод будет готов к транзиту по нему уже в 2021 году.

"Фактически Газпром грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по Северному потоку-2", - считает глава ГТС Украины.

Макогон уверен, что следующее месяцы станут большим испытанием для Европы в готовности противостоять давлению РФ.

До этого сообщалось, что в РФ ожидают начать поставки по СП-2 в этом году. Россияне считают, что газопровод смогут сертифицировать и ввести в эксплуатацию до конца года.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Витренко об условиях для снижения цены на газ для населения
Нафтогаз нашел еще один повод судиться с Газпромом
Кулеба предрек "сложные годы" украинской ГТС
В Европе рекордная цена на газ за 13 лет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков созывает внеочередное заседание Рады
noimageВ Турции начали строить корветы для Украины
noimageМИД о встрече Зеленский-Путин: Они уже торгуются
noimageЗа сутки вакцинировано более 130 тысяч украинцев
noimageВ Украине утроился прирост COVID
Лента новостей