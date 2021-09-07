Газпром не забронировал допмощности

Российская компания Газпром отказывается замечать максимальные цены на газ в Евросоюзе и недостаточные запасы "голубого топлива" в европейских хранилищах. При этом монополист отказывается бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. Об этом заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет РБК-Украина.





По его мнению, таким образом россияне "грубо намекают", что увеличение поставок возможно только по Северному потоку-2.





Газпром на сентябрь не забронировал дополнительные транзитные мощности 15 млн кубометров в сутки. А это, в свою очередь, приведет к снижению транзита со 124 млн до 109 млн кубометров в сутки.





"Оператор ГТС Украины постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки, но ни разу Газпром не проявил заинтересованность в увеличении поставок в ЕС", - заявил Макогон.





Он напомнил, что в понедельник, 6 августа, Газпром объявил, что в Балтийском море завершена сварка последней трубы Северного потока-2. Теперь труба будет уложена на дно моря. А сам газопровод будет готов к транзиту по нему уже в 2021 году.





"Фактически Газпром грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по Северному потоку-2", - считает глава ГТС Украины.





Макогон уверен, что следующее месяцы станут большим испытанием для Европы в готовности противостоять давлению РФ.





До этого сообщалось, что в РФ ожидают начать поставки по СП-2 в этом году. Россияне считают, что газопровод смогут сертифицировать и ввести в эксплуатацию до конца года.



