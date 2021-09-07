Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.62
USD
26.67
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 сентября 21, 13:50
В Крыму "суд" арестовал замглавы Меджлиса
Нариман Джелялов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские власти обвинили Наримана Джелялова в организации диверсии. Решение о мере пресечения принял "судья" Виктор Крапко.
В аннексированном Крыму так называемый "Киевский районный суд" Симферополя арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Об этом сообщает правозащитная организация Крымская солидарность в понедельник, 6 сентября.

Указано, что российские власти обвинили Джелялова в организации диверсии (статье 281 УК РФ). Решение о мере пресечения принял "судья" Виктор Крапко.

Джелялов свою вину не признал. Адвокат Николай Полозов просил суд избрать его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в понедельник тот же "суд" арестовал на два месяца двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых по той же статье о диверсии. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

По версии следствия, они якобы имели отношение к повреждению газопровода 23 августа. При этом, 23 августа Нариман Джелялов находился в Киеве, на мероприятиях Крымской платформы.

Правозащитники отметили, что оба судебных заседания по избранию меры пресечения Ахтемовым прошли в закрытом режиме. При этом адвокат заявила, что оба брата выглядели очень запуганными и морально подавленными.

В свою очередь Офис генерального прокурора взял на контроль ситуацию с задержанием в Крыму Наримана Джелялова. Следствие получило информацию, что россияне пытали его. Они двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова. Такая же ситуация была и с другими задержанными крымскими татарами.

"К Нариману Джелялову применяли пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения с ними запрещены ст.147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями", – заявили в прокуратуре.

Напомним, на минувших выходных в Крыму прошли обыски у замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Позже стало известно, что задержаны пять крымских татар. МИД Украины потребовал от России немедленно освободить их.

Позже стало известно, что в Симферополе возле здания российского ФСБ задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Джапарова о новых арестах крымских татар в Крыму
МИД об арестах крымских татар: Это такая зачистка
Что говорили о РФ лидеры стран на Крымской платформе
В Крыму неизвестные повредили газопровод
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков созывает внеочередное заседание Рады
noimageВ Турции начали строить корветы для Украины
noimageМИД о встрече Зеленский-Путин: Они уже торгуются
noimageЗа сутки вакцинировано более 130 тысяч украинцев
noimageВ Украине утроился прирост COVID
Лента новостей