В Крыму "суд" арестовал замглавы Меджлиса

В аннексированном Крыму так называемый "Киевский районный суд" Симферополя арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Об этом сообщает правозащитная организация Крымская солидарность в понедельник, 6 сентября.





Указано, что российские власти обвинили Джелялова в организации диверсии (статье 281 УК РФ). Решение о мере пресечения принял "судья" Виктор Крапко.





Джелялов свою вину не признал. Адвокат Николай Полозов просил суд избрать его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста.





Ранее в понедельник тот же "суд" арестовал на два месяца двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых по той же статье о диверсии. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.





По версии следствия, они якобы имели отношение к повреждению газопровода 23 августа. При этом, 23 августа Нариман Джелялов находился в Киеве, на мероприятиях Крымской платформы.





Правозащитники отметили, что оба судебных заседания по избранию меры пресечения Ахтемовым прошли в закрытом режиме. При этом адвокат заявила, что оба брата выглядели очень запуганными и морально подавленными.





В свою очередь Офис генерального прокурора взял на контроль ситуацию с задержанием в Крыму Наримана Джелялова. Следствие получило информацию, что россияне пытали его. Они двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова. Такая же ситуация была и с другими задержанными крымскими татарами.





"К Нариману Джелялову применяли пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения с ними запрещены ст.147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями", – заявили в прокуратуре.





Напомним, на минувших выходных в Крыму прошли обыски у замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Позже стало известно, что задержаны пять крымских татар. МИД Украины потребовал от России немедленно освободить их.





Позже стало известно, что в Симферополе возле здания российского ФСБ задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар.



