Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.62
USD
26.67
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 сентября 21, 13:56
В Украине за год выросли средние цены на продукты
подсолнечное масло
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Отпускные цены производителей на подсолнечное масло подскочили на 70%, а на сахар – на 75%.
В Украине за год отпускные цены производителей на продукты питания увеличились на 9-75%. Об этом свидетельствуют данные финансово-экономического департамента Минагрополитики в понедельник, 6 сентября.

Так, закупочные цены на пшеницу (2, 3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно). А закупочные цены на кукурузу – выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС).

В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24%), на пшенную крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на гороховую крупу – 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячменную крупу – 11,20 грн/кг (+31%); на гречневую крупу – 35,63 грн/кг (14%).

При этом отпускные цены производителей на мясо КРС выросли на 13% – до 108,15 грн/кг с НДС, на мясо свиней – на 5% (до 89,61 грн/кг).

В свою очередь отпускные цены производителей на подсолнечное масло в среднем составляли 49,66 грн/кг (+70%). На сахар – 22,09 грн/кг (+75%); на молоко высшего сорта – 21,75 грн/кг (+14%); масло сливочное – 174,12 грн/кг (+9%).

Капусту в среднем продавали по 5,15 грн/кг (+12%), свеклу – по 7,41 грн/кг (+49%), морковь – по 7,97 грн/кг (+23%).

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Кабмине рассказали о механизме сдерживания цен
Шмыгаль: Земля будет дорожать после открытия рынка
С начала года цены выросли на 6%
Новый рекорд: от COVID привили 140 тысяч украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков созывает внеочередное заседание Рады
noimageВ Турции начали строить корветы для Украины
noimageМИД о встрече Зеленский-Путин: Они уже торгуются
noimageЗа сутки вакцинировано более 130 тысяч украинцев
noimageВ Украине утроился прирост COVID
Лента новостей