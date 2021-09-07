В Украине за год выросли средние цены на продукты

В Украине за год отпускные цены производителей на продукты питания увеличились на 9-75%. Об этом свидетельствуют данные финансово-экономического департамента Минагрополитики в понедельник, 6 сентября.





Так, закупочные цены на пшеницу (2, 3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно). А закупочные цены на кукурузу – выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС).





В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24%), на пшенную крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на гороховую крупу – 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячменную крупу – 11,20 грн/кг (+31%); на гречневую крупу – 35,63 грн/кг (14%).





При этом отпускные цены производителей на мясо КРС выросли на 13% – до 108,15 грн/кг с НДС, на мясо свиней – на 5% (до 89,61 грн/кг).





В свою очередь отпускные цены производителей на подсолнечное масло в среднем составляли 49,66 грн/кг (+70%). На сахар – 22,09 грн/кг (+75%); на молоко высшего сорта – 21,75 грн/кг (+14%); масло сливочное – 174,12 грн/кг (+9%).





Капусту в среднем продавали по 5,15 грн/кг (+12%), свеклу – по 7,41 грн/кг (+49%), морковь – по 7,97 грн/кг (+23%).



