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Новости
Украина
7 сентября 21, 13:59
Рош ха-Шана в Умани: полиция открыла три дела
Рош ха-Шана в Умани
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Ситуация в Умани находится под контролем, но правоохранители уже получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории города.
В Умани около 30 тысяч хасидов-паломников празднуют Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Безопасность и правопорядок в городе обеспечивают украинские и израильские правоохранители, сообщает Нацполиция в понедельник, 6 сентября.

Указано, что ситуация находится под контролем, но правоохранители уже получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории Умани. Полиция составила шесть административных протоколов: два за нарушение условий пребывания паломников на территории города, еще два за мелкое хулиганство и один – за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, правоохранители открыли три уголовных производства по фактам:

распространение с признаками подделки справок о прохождении ПЦР-тестов;
предоставление гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством;
сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.

Полиция уже назначила соответствующие экспертные исследования в рамках этих уголовных производств.

Источник: https://korrespondent.net/
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