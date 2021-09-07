Рош ха-Шана в Умани: полиция открыла три дела

В Умани около 30 тысяч хасидов-паломников празднуют Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Безопасность и правопорядок в городе обеспечивают украинские и израильские правоохранители, сообщает Нацполиция в понедельник, 6 сентября.





Указано, что ситуация находится под контролем, но правоохранители уже получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории Умани. Полиция составила шесть административных протоколов: два за нарушение условий пребывания паломников на территории города, еще два за мелкое хулиганство и один – за нарушение правил дорожного движения.





Кроме того, правоохранители открыли три уголовных производства по фактам:





распространение с признаками подделки справок о прохождении ПЦР-тестов;

предоставление гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством;

сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.





Полиция уже назначила соответствующие экспертные исследования в рамках этих уголовных производств.



