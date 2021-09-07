На шахте в "ЛНР" погибли девять человек

На неподконтрольной территории Луганской области в городе Червонопартизанск погибли девять человек на шахте Красный партизан. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в "ЛНР".





Утверждается, что трагедия произошла в результате обрыва каната транспортной клети на шахте.





"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", – рассказал источник в "экстренных службах".





Он добавил, что всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек.





"Информации по остальным застигнутым в клети пока нет", – сказал источник.





Официально число погибших не сообщается. По данным МЧС, после аварии был организован штаб по ее ликвидации, а сотрудники экстренных служб проводят деблокировку горняков.

Пуск шахты «Красный партизан» состоялся в 1958 году.





