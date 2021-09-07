В порту Черноморск идут обыски из-за схем с зерном. Фото

В порту Черноморск во вторник, 7 сентября, идут обыски по делу о схемах с незаконной продажей зерна, сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 7 сентября, полицейские предотвратили загрузку на морской транспорт и вывоз с таможенной территории Украины зерновых культур в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность перед ГПЗКУ на сумму 7 млн долларов США за ранее поставленный груз. Проводятся безотлагательные следственные действия в морском порту Черноморск и в складских помещениях", - говорится в сообщении.