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Новости
Украина
7 сентября 21, 14:17
США пообещали помочь Украине в войне на Донбассе
Джо Байден и Владимир Зеленский
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Байден заверил Зеленского в том, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии, рассказал глава отечественного МИД.
Президент США Джо Байден во время встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Вашингтоне заверил его в том, что Украина никогда не останется наедине с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 6 сентября.

По словам главы МИД, одной из тем, которые президенты обсуждали, были Крым и Донбасс, в частности то, что Соединенные Штаты могут дополнительно сделать, чтобы "помочь Украине победить в этой войне, отбросить российские оккупационные войска, вернуть себе суверенитет над этими территориями".
При этом, подчеркнул Кулеба, Байден заверил Зеленского, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии.

"Ключевая гарантия (США - ред.) лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России", - заявил дипломат.

Кроме того, добавил министр, в рамках этой поддержки стороны договорились фокусировать общие проекты на безопасности в Черном море.

"Эта поддержка уже проявляется в увеличении помощи в Украине, в применении дипломатических средств сдерживания России, в разработке общих проектов по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами и другими странами НАТО. Прежде всего, мы фокусируем такие проекты на безопасности в Черном море", - уточнил он.

Напомним, встреча Байдена и Зеленского состоялась 1 сентября в Вашингтоне. По ее итогам украинский лидер сообщил, что в ходе переговоров в приоритете были вопросы безопасности "на Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетическая безопасность Украины и Европы".

Источник: https://korrespondent.net/
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