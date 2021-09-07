США пообещали помочь Украине в войне на Донбассе

Президент США Джо Байден во время встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Вашингтоне заверил его в том, что Украина никогда не останется наедине с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 6 сентября.





По словам главы МИД, одной из тем, которые президенты обсуждали, были Крым и Донбасс, в частности то, что Соединенные Штаты могут дополнительно сделать, чтобы "помочь Украине победить в этой войне, отбросить российские оккупационные войска, вернуть себе суверенитет над этими территориями".

При этом, подчеркнул Кулеба, Байден заверил Зеленского, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии.





"Ключевая гарантия (США - ред.) лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России", - заявил дипломат.





Кроме того, добавил министр, в рамках этой поддержки стороны договорились фокусировать общие проекты на безопасности в Черном море.





"Эта поддержка уже проявляется в увеличении помощи в Украине, в применении дипломатических средств сдерживания России, в разработке общих проектов по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами и другими странами НАТО. Прежде всего, мы фокусируем такие проекты на безопасности в Черном море", - уточнил он.





Напомним, встреча Байдена и Зеленского состоялась 1 сентября в Вашингтоне. По ее итогам украинский лидер сообщил, что в ходе переговоров в приоритете были вопросы безопасности "на Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетическая безопасность Украины и Европы".



