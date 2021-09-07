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Новости
Украина
7 сентября 21, 14:19
Киев предложил Вашингтону создать ЗСТ - Кулеба
Дмитрий Кулеба
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Зона свободной торговли с США позволит укрепить украинскую экономику, подчеркнул глава отечественного МИД.
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинская сторона предложила создать зону свободной торговли (ЗСТ) между двумя государствами. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 6 сентября.

По словам главы отечественного МИД, его ведомство уже давно ведет переговоры с США, Великобританией и Канадой о введении безвизового режима, однако во время визита в Вашингтон украинской стороной была предложена новая инициатива.

"У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону", - отметил Кулеба.

Зона свободной торговли - это тип международной интеграции, при котором в странах-участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором. В большинстве случаев условия ЗСТ распространяются на все товары, кроме продуктов сельского хозяйства.

Напомним, в рамках визита украинской делегации в США состоялась встреча торгового представителя США Кэтерин Тай с министром экономики Украины Алексеем Любченко. Стороны обсудили ряд экономических вопросов, включая усиление торговли между двумя странами.

Источник: https://korrespondent.net/
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