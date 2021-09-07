Киев предложил Вашингтону создать ЗСТ - Кулеба

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинская сторона предложила создать зону свободной торговли (ЗСТ) между двумя государствами. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 6 сентября.





По словам главы отечественного МИД, его ведомство уже давно ведет переговоры с США, Великобританией и Канадой о введении безвизового режима, однако во время визита в Вашингтон украинской стороной была предложена новая инициатива.





"У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону", - отметил Кулеба.





Зона свободной торговли - это тип международной интеграции, при котором в странах-участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором. В большинстве случаев условия ЗСТ распространяются на все товары, кроме продуктов сельского хозяйства.





Напомним, в рамках визита украинской делегации в США состоялась встреча торгового представителя США Кэтерин Тай с министром экономики Украины Алексеем Любченко. Стороны обсудили ряд экономических вопросов, включая усиление торговли между двумя странами.



