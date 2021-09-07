На Донбассе беспилотник сепаратистов сбросил бомбы

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз нарушали режим тишины, а вражеский беспилотник сбросил бомбы. Украинские военные не пострадали. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.





В частности, вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Невельского сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия. Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по позициям украинских защитников неподалеку Золотого-4 и Новозвановки. Обстреливая окраины населенного пункта Екатериновка сепаратисты применили минометы 82 калибра.





Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.





"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - отмечается в сводке.





Также в штабе сообщили, что по состоянию на 7:00 утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



