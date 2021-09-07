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Украина
7 сентября 21, 14:22
На Донбассе беспилотник сепаратистов сбросил бомбы
Донбасс
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Вражеский беспилотник пересек линию разграничения и сбросил два самодельных взрывных устройства.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз нарушали режим тишины, а вражеский беспилотник сбросил бомбы. Украинские военные не пострадали. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Невельского сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия. Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по позициям украинских защитников неподалеку Золотого-4 и Новозвановки. Обстреливая окраины населенного пункта Екатериновка сепаратисты применили минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - отмечается в сводке.

Также в штабе сообщили, что по состоянию на 7:00 утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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