За сутки вакцинировано более 130 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, от COVID-19 иммунизировано 133 922 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.





Отмечается, что одну дозу получили 37 380 человек, полностью иммунизированы 96 542 человека.





В течение суток работало 882 мобильные бригады, 2 827 пунктов прививки, 338 центров вакцинации.





С начала прививочной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу - 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 923 423 прививки.



