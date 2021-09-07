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Новости
Украина
7 сентября 21, 14:32
За сутки вакцинировано более 130 тысяч украинцев
вакцина
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В течение суток работало 882 мобильные бригады, 2 827 пунктов прививки, 338 центров вакцинации.
В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, от COVID-19 иммунизировано 133 922 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что одну дозу получили 37 380 человек, полностью иммунизированы 96 542 человека.

В течение суток работало 882 мобильные бригады, 2 827 пунктов прививки, 338 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу - 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 923 423 прививки.

Источник: https://korrespondent.net/
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