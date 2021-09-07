МИД о встрече Зеленский-Путин: Они уже торгуются

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в России "начали торговаться" насчет условий встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире 1+1 во вторник, 7 сентября.





Отвечая на вопрос, согласится ли Украина на встречу, если тема Крыма подниматься не будет, он сказал: "Хорошая новость - они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь они уже торгуются по поводу повестки дня".





Кулеба отметил, что с помощью саммита Крымской платформы Украина показала, что не забудет о Крыме.





"Крым - это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться", - отметил министр.



