Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.62
USD
26.67
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 сентября 21, 14:35
МИД о встрече Зеленский-Путин: Они уже торгуются
Дмитрий Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ранее в Москве говорили, что нет повестки дня для встречи президентов, а теперь "начинают торговаться", считает Кулеба.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в России "начали торговаться" насчет условий встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире 1+1 во вторник, 7 сентября.

Отвечая на вопрос, согласится ли Украина на встречу, если тема Крыма подниматься не будет, он сказал: "Хорошая новость - они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь они уже торгуются по поводу повестки дня".

Кулеба отметил, что с помощью саммита Крымской платформы Украина показала, что не забудет о Крыме.

"Крым - это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться", - отметил министр.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Москве могут радоваться
Кулеба и Ермак встретились с госсекретарем США
МИД озвучил состав участников Крымской платформы
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков созывает внеочередное заседание Рады
noimageВ Турции начали строить корветы для Украины
noimageЗа сутки вакцинировано более 130 тысяч украинцев
noimageВ Украине утроился прирост COVID
noimageНа Донбассе беспилотник сепаратистов сбросил бомбы
Лента новостей