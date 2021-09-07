В Турции начали строить корветы для Украины

В Турции во вторник, 7 сентября, состоялась церемония закладки нового корабля класса корвет для нужд ВМС ВСУ. На ней присутствовала делегация Минобороны Украины во главе с командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Алексеем Неижпапой.





"Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. Всего строительство корвета типа "ADA" продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля. Согласно существующим договоренностям, в 2022 году корвет будет переправлен в Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.





Неижпапа назвал это событие знаковым для развития Военно-морских сил Украины.





"Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов Байрактар ТВ-2, которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны, - добавил он.



