Разумков созывает внеочередное заседание Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний на своей странице в Facebook.





"На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного. В повестке дня - проект постановления (№5380) об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA)", - написала Туний.





Пресс-секретарь обнародовала скан распоряжения спикера от 7 сентября, в котором отмечается, что внеочередное пленарное заседание созывается в связи с требованием 153 народных депутатов.











