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Новости
Украина
7 сентября 21, 20:55
Ветеран АТО, угрожавший взорвать Кабмин, обжалует свой арест
арест
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Защита просит суд отменить Владимиру Прохничу содержание под стражей.

Апелляционный суд рассмотрит 9 сентября жалобу на арест ветерана АТО Владимира Прохнича, угрожавшего взорвать здание Кабинета министров. Об этом сообщает "Сегодня". 

- Защита попросит суд отменить содержание под стражей, - сообщила адвокат Марина Мкртычева, представляющая с коллегами интересы Прохнича.

Тем временем друзья Прохнича утверждают, что у арестованного сейчас сложная ситуация со здоровьем. По их словам, в СИЗО, где содержится ветеран АТО, нет необходимых для лечения условий.

- Сложная ситуация у него со здоровьем. В условиях СИЗО не предусмотрено то лечение, которое ему необходимо. У Владимира есть головные боли, "тянет" ногу и руку. Будем просить суд, чтобы провели экспертизу и направили его в стационарное лечебное учреждение, - заявили в окружении Прохнича.

Речь идет об обжаловании решения Печерского районного суда Киева от 4 августа, которым Владимиру Прохничу  избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 сентября без права внесения залога. Прохнича подозревают по  ст. 341 "Захват государственных зданий", ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием" Уголовного кодекса. 

4 августа Прохнич ворвался  в здание правительства и угрожал взорвать гранату. Прибывшие на место происшествия силовики начали вести с мужчиной переговоры, которые не увенчались успехом. После вмешательства в переговоры депутата Бучанского горсовета Василия Олексюка, злоумышленник сдался в руки полиции и его задержали.
kp.ua
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