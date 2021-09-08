Три члена набсовета "Нафтогаза" подают в отставку

Трое независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" уходят в отставку из-за конфликтов по поводу руководства компанией Юрием Витренко. Об этом пишет "РБК-Украина".

- В отставку решили подать глава набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Причина – безрезультатное голосование за отстранение Юрия Витренко из-за несогласия остальных членов поддержать этот вопрос. Все шестеро действующих членов набсовета прибыли в Киев и 6 сентября встречались с премьером Денисом Шмыгалем. Он призвал их найти общий язык с Витренко и не обострять конфликт, - пишет издание.

Как отмечено в сообщении, конфликт внутри компании начался после того, как Кабмин заменил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на Юрия Витренко. Тогда Кабмин отстранил членов набсовета правления, а после назначения Витренко на должность главы "Нафтогаза", восстановил их на срок до 6 месяцев. В результате члены набсовета заявили об отставке полным составом, но Кабмин уладил конфликт, пообещав провести конкурс на главу "Нафтогаза". Конкурс правительство до сих пор не объявило, что и стало поводом для очередных конфликтов.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Главу правления Нафтогаза Андрея Коболева Кабмин уволил 28 апреля, назначив на эту должность Юрия Витренко. В "Нафтогазе" заявили, что уволить главу могут только члены правления, а не собрание акционеров. Также компания опровергла плохие финансовые показатели, на которые сослались в правительстве.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что корпоратизация управления государственными предприятиями остается целью украинской власти, однако Кабмин “не имел права на бездействие” из-за убытков и невыполнения планов по росту добычи газа. Способ смены главы правления не понравился, помимо послов G7, Еврокомиссии и Госдепартаменту США.