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Новости
Украина
8 сентября 21, 09:58
Половина населения Киева сделала COVID-прививки
вакцина
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Завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных киевлян, отметили в КГГА.
По состоянию на начало сентября вакцинацию от коронаивруса COVID-19 прошла уже половина жителей Киева. Речь идет о тех, кто получил по крайней мере одну дозу, сообщает Киевская городская госадминистрация во вторник, 7 сентября.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, а завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных. При этом уточняется, что вакцинировалась половина от официальной численности населения столицы Украины.

Гинзбург отметила, что на сегодня в Киеве можно выбирать среди вакцин компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Sinovac.

"Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве", – добавила она.

Источник: https://korrespondent.net/
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