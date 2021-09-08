Половина населения Киева сделала COVID-прививки

По состоянию на начало сентября вакцинацию от коронаивруса COVID-19 прошла уже половина жителей Киева. Речь идет о тех, кто получил по крайней мере одну дозу, сообщает Киевская городская госадминистрация во вторник, 7 сентября.





По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, а завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных. При этом уточняется, что вакцинировалась половина от официальной численности населения столицы Украины.





Гинзбург отметила, что на сегодня в Киеве можно выбирать среди вакцин компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Sinovac.





"Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве", – добавила она.



