Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.66
USD
26.70
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 сентября 21, 10:04
НБУ зарегистрировал первые коллекторские компании
НБУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений при урегулировании просроченной задолженности по потребкредитам.
Национальный банк Украины зарегистрировал первые пять компаний, которые получили статус коллекторских. Об этом сообщается на сайте регулятора во вторник, 7 сентября.

Речь идет о таких компаниях:

ООО Компания Аксилиум;
ООО Инфидис;
ООО Финтех-Колект;
ООО Служба исполнения взыскания;
ООО Украинское коллекторское агентство.

В Нацбанке отметили, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений при урегулировании просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Напомним, 7 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту должников по потребительским кредитам и вводит нормы для коллекторов. 19 марта Верховная Рада приняла соответствующий закон. "За" проголосовали 274 нардепа.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине ужесточили требования к работе коллекторов
Зеленский утвердил новые требования к работе коллекторов
ВР утвердила законы о реструктуризации валютных кредитов
Зеленский подписал ряд законов о валютных кредитах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Половина населения Киева сделала COVID-прививки
noimageВ полиции назвали основную версию гибели мэра Кривого Рога
noimageПоказали фото отремонтированных камер Лукьяновского СИЗО
noimageТри члена набсовета "Нафтогаза" подают в отставку
noimageОбнимаются и любезничают: День работы Рады 7 сентября. ФОТО
Лента новостей