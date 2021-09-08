НБУ зарегистрировал первые коллекторские компании

Национальный банк Украины зарегистрировал первые пять компаний, которые получили статус коллекторских. Об этом сообщается на сайте регулятора во вторник, 7 сентября.





Речь идет о таких компаниях:





ООО Компания Аксилиум;

ООО Инфидис;

ООО Финтех-Колект;

ООО Служба исполнения взыскания;

ООО Украинское коллекторское агентство.





В Нацбанке отметили, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений при урегулировании просроченной задолженности по потребительским кредитам.





Напомним, 7 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту должников по потребительским кредитам и вводит нормы для коллекторов. 19 марта Верховная Рада приняла соответствующий закон. "За" проголосовали 274 нардепа.



