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Новости
Украина
8 сентября 21, 10:14
НАБУ займется деньгами "Большой стройки"
Большое строительство
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Президент ранее анонсировал строительство около 1000 объектов в рамках программы "Большая стройка" в течение 2021-2022 годов.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проведет проверку использования государственных средств при реализации президентского проекта "Большое строительство". Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Укринформ, со ссылкой на главу НАБУ. 

Как отметил директор НАБУ Артем Сытник на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, что "Большое строительство" - большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и "в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и дать ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет". 

В то же время Сытник акцентировал, что сейчас не время делать какие-то заявления. "Это политическая дискуссия, а не правоохранительная", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Укравтодор получит 376 миллионов долларов кредита сроком на пять лет для финансирования программы "Большое строительство".

Источник: https://korrespondent.net/
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