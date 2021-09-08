НАБУ займется деньгами "Большой стройки"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проведет проверку использования государственных средств при реализации президентского проекта "Большое строительство". Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Укринформ, со ссылкой на главу НАБУ.





Как отметил директор НАБУ Артем Сытник на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, что "Большое строительство" - большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и "в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и дать ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет".





В то же время Сытник акцентировал, что сейчас не время делать какие-то заявления. "Это политическая дискуссия, а не правоохранительная", - добавил он.





Ранее сообщалось, что Укравтодор получит 376 миллионов долларов кредита сроком на пять лет для финансирования программы "Большое строительство".



