В Украине растет число детей-сирот

В Украине ежегодно растет количество детей, оставшихся без родительской опеки. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Министерство социальной политики.





По данным ведомства, в среднем за год в стране сиротеет около 10 тысяч детей.





"Это не просто цифры - за каждой из них стоит судьба ребенка. В среднем за год в Украине сиротеет 10 тысяч детей. То есть каждый год количество детей-сирот растет, но большинство из них удается устроить в дома семейной формы воспитания, а не в интернатные учреждения. Ведь жизнь в интернатах отрицательно влияет на развитие ребенка", - заявили в министерстве.





По данным ведомства, почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, сейчас устроены в приемные семьи, детские дома семейного типа, переданы под опеку, попечительство.





"В Украине сейчас зарегистрировано почти 69 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них более 63,5 тысяч детей растут в семейных формах воспитания, около 4 тысяч - проживают в интернатах, а еще более тысячи - учатся в профессионально-технических учебных заведениях", - сообщили в министерстве.



