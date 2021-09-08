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Новости
Украина
8 сентября 21, 10:22
Малюська рассказал, по чьей просьбе готов уволиться
Денис Малюська
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В политической партии "Слуга народа" анонсируют "увольнение трех-четырех министров" уже этой осенью.
Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил, что он готов уволиться по просьбе одного-троих человек. Об этом во вторник, 7 сентября он сказал в эфире 24 канала.

По словам министра, о якобы грядущей своей отставке он узнал из Телеграмм-каналов, информацию из которых ему передавали коллеги. 

"Я стараюсь такое не читать, там один мусор", - сказал глава ведомства. 

В то же время он отметил, что за "кресло" не держится и уйдет, если об этом его попросит кто-то из троих людей. 

"Я всегда говорил, что есть три человека, одного слова которых достаточно, чтобы я написал заявление. Это президент, премьер-министр и жена", - уточнил министр и добавил, что если получит просьбу от этих людей, тогда уйдет.

"Сейчас такого месседжа не было. Как только будет, сразу напишу в Фейсбуке, медиа. Напишу заявление и перейду заниматься другими делами. Сейчас нет, поэтому работаем, пока мне нравится", - сказал он.

Источник: https://korrespondent.net/
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