Малюська рассказал, по чьей просьбе готов уволиться

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил, что он готов уволиться по просьбе одного-троих человек. Об этом во вторник, 7 сентября он сказал в эфире 24 канала.





По словам министра, о якобы грядущей своей отставке он узнал из Телеграмм-каналов, информацию из которых ему передавали коллеги.





"Я стараюсь такое не читать, там один мусор", - сказал глава ведомства.





В то же время он отметил, что за "кресло" не держится и уйдет, если об этом его попросит кто-то из троих людей.





"Я всегда говорил, что есть три человека, одного слова которых достаточно, чтобы я написал заявление. Это президент, премьер-министр и жена", - уточнил министр и добавил, что если получит просьбу от этих людей, тогда уйдет.





"Сейчас такого месседжа не было. Как только будет, сразу напишу в Фейсбуке, медиа. Напишу заявление и перейду заниматься другими делами. Сейчас нет, поэтому работаем, пока мне нравится", - сказал он.



