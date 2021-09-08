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Новости
Украина
8 сентября 21, 10:39
На Донбассе враг дистанционно минировал территорию
донбасс
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Сепаратисты дистанционно заминировали противопехотными минами ПОМ-2 участок у населенного пункта Екатериновка.
За прошедшие сутки в районе проведения ООС зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Один украинский военный пострадал. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Кроме того, противник совершил дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток сепаратисты соблюдают режим тишины, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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