В Украине 2,8 тысяч новых случаев COVID

В Украине за минувшие сутки выявили почти 2,8 тысяч новых случаев коронавируса, что почти на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее. Также почти вдвое выросло число госпитализаций. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает Минздрав.





"За сутки 7 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.





Также за минувшие сутки:





госпитализированы - 1017 человек;

летальных исходов - 60;

выздоровели - 1411 человек.

протестировано: методом ПЦР - 28 990 человек, методом ИФА - 8110 человек, экспресс-тестами - 30 291 человек.





За все время пандемии в Украине:





заболело - 2 303 276 человек;

выздоровели - 2 216 017 человек;

летальных исходов - 54 114;

проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.





Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 348 случаев;

Винницкая область - 64 случая;

Волынская область - 73 случая;

Днепропетровская область - 131 случай;

Донецкая область - 120 случаев;

Житомирская область - 73 случая;

Закарпатская область - 13 случаев;

Запорожская область - 178 случаев;

Ивано-Франковская область - 70 случаев;

Киевская область - 87 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 123 случая;

Львовская область - 157 случаев;

Николаевская область - 52 случая;

Одесская область - 152 случая;

Полтавская область - 68 случаев;

Ровенская область - 143 случая;

Сумская область - 43 случая;

Тернопольская область - 89 случаев;

Харьковская область - 248 случаев;

Херсонская область - 124 случая;

Хмельницкая область - 104 случая;

Черкасская область - 76 случаев;

Черновицкая область - 197 случаев;

Черниговская область - 20 случаев



