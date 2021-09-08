Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.59
USD
26.74
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 сентября 21, 10:48
В Украине уже более 10 млн COVID-вакцинаций
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В течение суток работало 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.
В Украине с начала кампании по вакцинации сделано уже более 10 млн прививок от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за минувшие сутки, 7 сентября, иммунизировано 102 397 человек. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы - 102 397 человек.

В течение суток работало 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 073 041 прививка.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине резко снизился темп вакцинации
Скандал с прививками в Японии
В Украине сделали более 9 млн прививок от COVID-19
За сутки вакцинировались более 150 тысяч украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Кабмине выступили против обращения Рады к США
noimageЛяшко: COVID-19 становится "пандемией непривитых"
noimageВ Украине 2,8 тысяч новых случаев COVID
noimageНа Донбассе враг дистанционно минировал территорию
noimageМалюська рассказал, по чьей просьбе готов уволиться
Лента новостей