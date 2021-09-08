Ляшко: COVID-19 становится "пандемией непривитых"

Коронавирус в мире и Украине становится "пандемией непривитых", заявил глава Минздрава Виктор Ляшко и призвал украинцев вакцинироваться.





"Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививку на потом, вакцинация - действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды свидетельствуют, что COVID-19 становится "пандемией непривитых", - написал Ляшко в Facebook в среду, 8 сентября.





Министр напомнил, что в Украине уже сделали 10 миллионов прививок.





"Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь имели несколько дней праздничных выходных, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников")", - пожаловался Ляшко.





На данный момент, по его словам, Украина вышла на 3,5 млн прививок в месяц.





"Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти к пункту прививки", - написал глава Минздрава.



