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Новости
Украина
8 сентября 21, 11:20
Ляшко: COVID-19 становится "пандемией непривитых"
Виктор Ляшко
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Обещание сделать 10 миллионов прививок выполнил всего с недельной задержкой, говорит министр.
Коронавирус в мире и Украине становится "пандемией непривитых", заявил глава Минздрава Виктор Ляшко и призвал украинцев вакцинироваться.

"Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививку на потом, вакцинация - действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды свидетельствуют, что COVID-19 становится "пандемией непривитых", - написал Ляшко в Facebook в среду, 8 сентября.

Министр напомнил, что в Украине уже сделали 10 миллионов прививок. 

"Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь имели несколько дней праздничных выходных, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников")", - пожаловался Ляшко.

На данный момент, по его словам, Украина вышла на 3,5 млн прививок в месяц.

"Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти к пункту прививки", - написал глава Минздрава.

Источник: https://korrespondent.net/
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