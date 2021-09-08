В Кабмине выступили против обращения Рады к США

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила против обращения Верховной Рады к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Свою позицию она изложила в Facebook в среду, 8 сентября.





"С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия", - считает Стефанишина.





По ее словам, на встрече президенты Джо Байден и Владимир Зеленский уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в черноморском регионе, предусматривающий поддержку евроатлантических стремлений Украины; сотрудничество в рамках двустороннего Соглашения о стратегических основы оборонного сотрудничества; сотрудничество в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.





"Никаких гарантий статус "основного союзника вне НАТО" не дает. Афганистан тоже является "союзником вне НАТО". Гарантией безопасности Украины является реформированный в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектор безопасности и обороны и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях", - пишет Стефанишина.





Тем временем стало известно, что профильный комитет Рады не поддержал инициативу обращения к Конгрессу. В Слуге народа заявили, что будут руководствоваться решением комитета.





Напомним, данный вопрос Рада рассмотрит сегодня на внеочередном заседании.



