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Новости
Украина
8 сентября 21, 18:55
Разведка ответила на обвинения ФСБ в диверсии
Крым
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Обвинениями украинской разведки в организации диверсии "власти" Крыма обосновывают репрессии против крымских татар, считают в ГУР.
Обвинениями украинской разведки в организации диверсии "власти" Крыма обосновывают репрессии против крымских татар, считают в ГУР.

Украинская разведка отвергла обвинения ФСБ России об организации диверсии с подрывом газопровода в аннексированном Крыму. Обвинения прокомментировал в среду, 8 сентября, пресс-секретарь ГУР Николай Красный, пишет Интерфакс-Украина.

"Эта информация не отвечает действительности. Военная разведка Украины считает, что это целенаправленная и спланированная провокация, которая происходит в общей системе провокаций против Украины и Главного управления разведки", - сказал он.

Спикер ГУР назвал несколько целей данной провокации.

"Во-первых, обосновать те репрессивные мероприятия, действия, которые происходят сейчас в Крыму против крымскотатарского населения. А во-вторых, мы не исключаем, что российские оккупанты ищут другие поводы для того, чтобы активизировать и распространить такие репрессии в Крыму", - сказал он.

Также Красный заявил, что "признания" братьев Асана и Азиза Ахтемовых на опубликованном видео происходили под давлением.

"Потому мы считаем, что все показания, которые они дают - это все происходило под очень страшным давлением. Очень жаль этих людей, и мы считаем, что мировое сообщество должно приобщиться к тому, чтобы их освободить из этих застенков, из этого плена", - подчеркнул он.

Напомним, взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное произошел 23 августа.

А 4 сентября ФСБ задержала нескольких крымских татар, в том числе заместитель председателя "Меджлиса" Наримана Джелялова. Всего были задержаны пять крымских татар. МИД Украины потребовал от России немедленно освободить их.

Также в Симферополе возле здания российского ФСБ были задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар.
Korrespondent
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