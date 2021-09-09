НАПК нашел нарушения в декларациях судьи КСУ и 3-х депутатов

В декларациях судьи КСУ, народного депутата и двух депутатов местных советов Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного преступления. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Нарушения выявили в декларации Александра Касмініна - судьи Конституционного суда Украины. Недостоверные сведения - 2,4 млн гривен. Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.

Также декларацию с нарушениями подал Александр Куницкий, народный депутат Украины. Недостоверные сведения - 2,3 млн гривен. Декларант не отметил информацию о финансовом обязательстве в размере более 303 тыс. шекелей (2,3 млн гривен).

Нарушения выявлены и в декларации Аллы Стечишин, депутата Тернопольского областного совета. Недостоверные сведения - 9,4 млн гривен. В частности, депутат не отметила в декларации информацию о нескольких земельных участках, которые принадлежат ее мужу.

Кроме того, Александр Цуканов, директор ГП Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз - депутат Бориспольского городского совета также подал декларацию с нарушениями. Недостоверные сведения - 7,2 млн гривен. Среди других активов депутат не указал земельный участок площадью 990 м2 и финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере 208 тысяч долларов (более 5 млн гривен).

Сведения о выявленных признаках уголовных правонарушений передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отмечается, что с начала года обнаружили 19 деклараций с признаками уголовного правонарушения, в которые внесли недостоверные сведения на 343 млн гривен.