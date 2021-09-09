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Украина
9 сентября 21, 11:50
Под Белой Церковью произошла стрельба, ранен человек
стрельба
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Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них совершил четыре выстрела в сторону другого.
В селе Сорокотяги Белоцерковского района Киевской области вечером в среду, 8 сентября, конфликт двух мужчин у магазина перерос в стрельбу. Один человек получил ранения, стрелок скрылся. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции в Facebook.

Отмечается, что о произошедшем правоохранителям рассказала женщина, которая стала случайным свидетелем.
Прибыв на место события, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них совершил четыре выстрела в сторону другого. Пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу.

При этом стрелок с места преступления скрылся. Полиция проводит мероприятия по его розыску.

Источник: https://korrespondent.net/
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