Под Белой Церковью произошла стрельба, ранен человек

В селе Сорокотяги Белоцерковского района Киевской области вечером в среду, 8 сентября, конфликт двух мужчин у магазина перерос в стрельбу. Один человек получил ранения, стрелок скрылся. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции в Facebook.





Отмечается, что о произошедшем правоохранителям рассказала женщина, которая стала случайным свидетелем.

Прибыв на место события, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них совершил четыре выстрела в сторону другого. Пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу.





При этом стрелок с места преступления скрылся. Полиция проводит мероприятия по его розыску.



