Чубаров призывает к международным консультациям

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству стран-участниц Крымской платформы с просьбой срочно провести межгосударственные консультации в связи с преследованиями крымских татар в аннексированном Крыму. Соответствующее обращение он обнародовал в среду, 8 сентября, на своей странице в Facebook.





"Меджлис крымскотатарского народа призывает вас к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы по ситуации во временно оккупированном РФ Крыму в связи с незаконным задержанием первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и других представителей коренного крымскотатарского народа", - говорится в документе.





Чубаров отметил, что все пятеро задержанных крымских татар, включая Джеляла, подверглись пыткам и другим формам жестокого и унижающего достоинство обращения, и назвал цель таких действий Москвы.





"Новый виток репрессий в Крыму преследует не только цель расправы с крымскими татарами, которые принимали участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, но и является проверкой на прочность и решительность государств-участников саммита в отстаивании ими целей и принципов подписанной Крымской декларации", - поделился мнением глава Меджлиса.





Он подчеркнул, что "свои преступные действия российские оккупанты пытаются закамуфлировать срочно сфабрикованным делом о "диверсионном акте", якобы организованным Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при участии Меджлиса крымскотатарского народа".





Напомним, 4 сентября ФСБ задержала нескольких крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова. Всего были задержаны пять человек. МИД Украины потребовал от России немедленно освободить их.





В этот же день в Симферополе возле здания российского ФСБ были задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар.



