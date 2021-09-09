На Донбассе сепаратисты провели учения - ОБСЕ

В зоне проведения операции Объединенных сил наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали за сутки более 1,5 тысячи нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), обнародованном в среду, 8 сентября.





Согласно документу, больше всего нарушений режима "тишины" зафиксировано в Донецкой области - 1090 нарушений, среди которых один взрыв в воздухе. При этом почти все они произошли в районе населенного пункта Зерновое.

Наблюдатели предполагают, что это связано с учениями, которые устроили сепаратисты. В ОБСЕ утверждают, что слышали тысячу выстрелов и очередей из крупнокалиберных пулеметов, тогда как на этом участке запрещено проводить учения в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.





"Почти все нарушения режима прекращения огня произошли в районе к юго-западу от н.п. Зерновое, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой в зоне безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, запрещающего проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности", - говорится в сообщении.





Кроме того, в Луганской области ОБСЕ зафиксировала 476 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов. Из них один взрыв произошел в воздухе, а 46 - неопределенного происхождения.





Все нарушения в Луганской области зафиксированы в районе участка разведения возле Золотого. В самом поселке были слышны взрывы, а ближе к Попасной - взрывы, стрельба из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.



