На Донбассе 11 обстрелов: два бойца ранены

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Двое украинских военных были ранены. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает пресс-центр ООС.





Отмечается, что в направлении Опытного и Авдеевки сепаратисты применили минометы 120-го калибра по позициям украинских защитников. Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Широкино наемники вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи Кряковки и Старогнатовки. У Золотого-4 наемники дважды обстреляли позиции ОС из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - отметили в сводке.





О действиях противника сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.





С начала текущих суток сепаратисты соблюдают режим тишины.



