В Украине максимальный с мая прирост COVID

В Украине за минувшие сутки выявили 3 663 новых случая коронавируса, что приблизительно на треть больше, чем было днем ранее. При этом число госпитализаций немного сократилось. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает Минздрав Украины.
Так за минувшие сутки:
госпитализировано - 981 человек;
летальных исходов - 61;
выздоровели - 1546 человек.
протестировано: методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9397 человек, экспресс-тестами - 25 438 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 306 939 человек;
выздоровели - 2 217 563 лица;
летальных исходов - 54 175;
проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 342, медработников - 63.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 379 случаев;
Винницкая область - 124 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 209 случаев;
Донецкая область - 167 случаев;
Житомирская область - 163 случая;
Закарпатская область - 25 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 134 случая;
Киевская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 18 случаев;
Луганская область - 150 случаев;
Львовская область - 318 случаев;
Николаевская область - 51 случай;
Одесская область - 222 случая;
Полтавская область - 79 случаев;
Ровенская область - 93 случая;
Сумская область - 113 случаев;
Тернопольская область - 159 случаев;
Харьковская область - 302 случая;
Херсонская область - 93 случая;
Хмельницкая область - 130 случаев;
Черкасская область - 81 случай;
Черновицкая область - 183 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
Отметим, что более трех тысяч заражений за сутки предыдущий раз было в мае. В частности, количество новых заражений больше, чем сегодня, было 22 мая - тогда заболели 4606 человек.