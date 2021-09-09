В Украине максимальный с мая прирост COVID

В Украине за минувшие сутки выявили 3 663 новых случая коронавируса, что приблизительно на треть больше, чем было днем ранее. При этом число госпитализаций немного сократилось. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает Минздрав Украины.





Так за минувшие сутки:





госпитализировано - 981 человек;

летальных исходов - 61;

выздоровели - 1546 человек.

протестировано: методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9397 человек, экспресс-тестами - 25 438 человек.





За все время пандемии в Украине:





заболело - 2 306 939 человек;

выздоровели - 2 217 563 лица;

летальных исходов - 54 175;

проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.





Из заболевших за минувшие сутки: детей - 342, медработников - 63.





Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 379 случаев;

Винницкая область - 124 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 209 случаев;

Донецкая область - 167 случаев;

Житомирская область - 163 случая;

Закарпатская область - 25 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 134 случая;

Киевская область - 116 случаев;

Кировоградская область - 18 случаев;

Луганская область - 150 случаев;

Львовская область - 318 случаев;

Николаевская область - 51 случай;

Одесская область - 222 случая;

Полтавская область - 79 случаев;

Ровенская область - 93 случая;

Сумская область - 113 случаев;

Тернопольская область - 159 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 93 случая;

Хмельницкая область - 130 случаев;

Черкасская область - 81 случай;

Черновицкая область - 183 случая;

Черниговская область - 98 случаев.





Отметим, что более трех тысяч заражений за сутки предыдущий раз было в мае. В частности, количество новых заражений больше, чем сегодня, было 22 мая - тогда заболели 4606 человек.



