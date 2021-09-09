В Украине за сутки привили 161 тысячу человек

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине получило уже 4,5 миллиона человек. При этом за последние сутки было сделано 161 тысячу прививок, большинство из них - второй дозой. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает Минздрав Украины.





"С начала прививочной кампании привито 5 722 212 человек, из них получили одну дозу - 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 512 000 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 234 210 прививок", - сообщили в Минздраве.





161 169 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 8 сентября 2021 года. Одну дозу получили 56 193 человека, полностью иммунизированы - 104 976 человек.





В течение суток работали: 1004 мобильные бригады, 2948 пунктов прививки; 339 центров вакцинации.



