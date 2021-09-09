В МинВОТ прокомментировали паспортизацию Донбасса

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинцы с российскими паспортами после деоккупации смогут покинуть территорию Донецкой и Луганской областей, уехав в РФ, однако их российские документы Украина не признает.Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.





"Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч - уже не имеет никакого значения. Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попробовать это сделать и якобы ради 10 тысяч. Вопрос, пойдут ли они на такой риск", - отметил глава министерства,





Также Резников назвал таких людей "заложниками" и отметил, что на планы по реинтеграции Донбасса "чужие паспорта в карманах наших граждан" не повлияют.



